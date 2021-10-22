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В Кременчуге дерево придавило детей и воспитательницу: новые подробности трагедии

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
22 октября, 17:39
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4-летняя девочка скончалась. Остальных пострадавших госпитализировали
В Полтавской области дерево упало на детей и воспитательницу. Фото: коллаж "Сегодня"
В Полтавской области дерево упало на детей и воспитательницу. Фото: коллаж "Сегодня"

Дерево, которое придавило двух детей и воспитательницу в Кременчуге, не было аварийным. По предварительной информации, это был несчастный случай, в результате которого скончалась 4-летняя девочка.

Об этом пишет "ТСН".

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Новые детали ЧП

По словам сотрудников детского садика, дети уже возвращались с прогулки в группы, но в это время внезапно начался ветер и его порывов не выдержал каштан.

В результате во время падения дерева пострадали двое детей и воспитательница.

В каком состоянии сейчас пострадавшие?

У 5-летнего мальчика закрытый перелом правого бедра со смещением, его госпитализировали в травматологию. Там ребенка прооперировали.

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Сейчас на больничном находится воспитательница, у нее ушибы. Жизни обоих ничего не угрожает.

4-летняя девочка не выжила

Пострадавшая 4-летняя девочка была крайне тяжелая, ее сразу забрали в реанимацию. Там у нее диагностировали открытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. В результате ребенок умер.

"Это был несчастный случай"

В детском саду уверяют, что это был несчастный случай. Каштан не был аварийным, и никто представить не мог, что он может упасть.

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Кроме того, перед учебным годом и сад, и деревья на его территории осматривала специальная комиссия и подписала акт готовности к приему детей.

Начато уголовное производство

На данный момент начато уголовное производство по статье 137 части 2. Это ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей, повлекшее тяжкие последствия.

Из санкции статьи, за содеянное грозит как ограничение свободы от 3 до 5 лет, так и лишение на тот же срок.

Подобные случаи

Ранее в Одессе дерево упало на тротуар и придавило женщину. От полученных травм пострадавшая погибла мгновенно.

Также в Полтаве на летнее кафе упало дерево. За несколько секунд до падения посетители кафе перешли с летней площадки в помещение.

Кроме того, на территории базы отдыха в Старом Салтове, что в Харьковской области, в результате порыва ветра на трех отдыхающих упало дерево.

Ранее мы писали:

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