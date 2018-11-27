В Минобороны рассказали о новых провокациях россиян на границе

Вчера, 18:07

Украинцы начали получать SMS с предложением явиться в ближайшую воинскую часть

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Россияне устроили очередную провокацию в приграничных регионах Украины – жители нескольких районов Сумской области получили SMS-сообщения с предложением явиться в ближайшую воинскую часть.

Как сообщили в Министерстве обороны Украины, подобные сообщения 27 ноября получили жители Путивльского района, который находится на границе с Россией. При этом SMS приходили от имени оборонного ведомства нашей страны.

"Министерство обороны Украины сообщает, что не имеет никакого отношения к рассылке подобных сообщений, да и никогда Вооруженные силы Украины не применяли подобных мероприятий информирования граждан", – заверили военные.

При этом они напомнили, что "есть немало примеров рассылки спам-сообщений российскими оккупационными войсками и незаконными вооруженными формированиями, которых поддерживает Россия на территории Донецкой и Луганской областей".

"Подобное информационное влияние на граждан Украины, проживающих на пограничных с Россией территориях, является ничем иным, как очередным проявлением "гибридной" агрессии РФ против нашей державы", – подчеркнули в Минобороны.

Также военные призвали граждан доверять только официальной информации и сообщать компетентным органам с целью надлежащего адекватного реагирования на информационную агрессию.

Напомним, 25 ноября, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, когда тот вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами "Бердянск" и "Никополь" следовал из Одессы в Мариуполь.

Позже в ФСБ РФ заявили, что Украина заранее не согласовывала проход и украинские корабли направляются к Керченскому проливу, нарушив "государственную границу России".

Больше подробностей об этом  происшествии смотрите в хронике событий по ответу Украины на агрессию России в Азовском море.
Россия, провокация, Минобороны, сумская область
Источник:

"Сегодня"

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