В Николаеве напали на кандидата в народные депутаты

Полиция открыла уголовное производство по факту нанесения телесных повреждений

Иллюстрация. Фото: Нацполиция

В Николаеве накануне проведения досрочных выборов в Верховную Раду произошло нападение на кандидата в народные депутаты: политику были нанесены телесные повреждения.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, было открыто уголовное производство.

"Сообщение о происшествии поступило в полицию Ингульского района 20 июля ночью, около 2:40. Заявитель, кандидат в народные депутаты, сообщил, что возвращался домой, когда на него напали двое неизвестных. Злоумышленники ударили потерпевшего по голове и сбежали", – говорится в сообщении.

При этом пострадавший рассказал, что каких-либо угроз или требований нападавшие не выдвигали, а сразу же после избиения политика – сбежали.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и лиц, причастных к совершению преступления. Идет расследование.

Напомним, сегодня, 20 июля, в Украине день тишины перед выборами ВР. Согласно украинскому законодательству, любая агитация 20 июля запрещена, в частности, запрещается распространять агитационные материалы, публично призывать голосовать за или не голосовать за кандидатов и публично оценивать их деятельность.

Кроме этого, следователи Национальной полиции вызвали на допрос 97 кандидатов в народные депутаты на внеочередных парламентских выборах по фактам использования ими брендов других политических сил.

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