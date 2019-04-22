Возле одесской областной прокуратуры стреляли

Юноши отделаются административной статьей

Сегодня утром в Одессе возле областной прокуратуры, на углу Пушкинской и Дерибасовской двое парней строили стрельбу из пистолета. Сотрудники патрульной полиции задержали двоих молодых людей 1998 и 1999 годов рождения.

Правоохранителей вызвал охранник, который описал хулиганов. Полицейские быстро их нашли. В рюкзаке одного из парней оказался пистолет. Владелец предупредил, что в патроннике находится патрон, после чего обоих стрелков задержали и доставили в Приморский отдел.

Оружие изъято, решается вопрос об открытии уголовного производства по статьям 263 и 296 УК Украины (незаконное обращение с оружием и хулиганство). Впрочем, скорее всего, юноши отделаются административной статьей: судя по фотографии изъятого предмета, стреляли они из стартового пистолета Retay G17.

Напомним, в городе Каменское Днепропетровской области стреляли в местного общественного активиста Евгения Найду. Пострадавший получил ранения и был госпитализирован.

Как сообщалось, две группы активистов устроили "разборки" со стрельбой возле пункта весового контроля "Дачное", расположенный на киевской трассе при въезде в Одессу.

А в Полтаве трое мужчин средь бела дня устроили на улице драку со стрельбой.

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