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В Николаеве "заминировали" все детские сады

19 июня, 12:22

Сообщение о минировании пришло копам на электронную почту

Фото: facebook.com/Департамент-вибухотехнічної-служби-Національної-поліції-України
Фото: facebook.com/Департамент-вибухотехнічної-служби-Національної-поліції-України.

В Николаеве неизвестный сообщил о минировании всех детских садов города. Об этом сообщает местное издание "Новости N" .

Анонимное сообщение о минировании пришло на электронную почту правоохранителей. Сейчас копы и сотрудники ГСЧС проверяют дошкольные учебные учреждения города. Пока что ни в одном из детских садов взрывчатку не нашли.

Напомним, вчера, 18 июня, правоохранители искали взрывчатку во всех больницах Николаева. Сообщение о минировании медучреждений неизвестные отправили электронным письмом. С аналогичным сообщением обратился в полицию директор одного из университетов города.

Кроме того, недавно в Днепре из-за сообщения о бомбе эвакуировали сотрудников городской мэрии.

Также мы писали о том, что первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин заявил, что за шквалом звонков и электронными писем с ложными сообщениями о минировании различных объектов по всей Украине стоят террористы так называемых "Л/ДНР". Объектами минирования становятся торговые центра, супермаркеты, гостиницы, аэропорты, вокзалы, рестораны, театры, храмы, больницы и школы.

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Тег Николаев, сообщение, детские садики, минирование, минер, копы

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