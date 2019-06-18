В Николаеве сообщили о минировании больниц: персонал и пациентов эвакуируют

Целью "минеров" стал и один из университетов города













В Николаеве неизвестные сообщили о минировании всех больниц в городе. Копы ищут взрывчатку в медучреждениях, сообщили в пресс-службе местной полиции.

Копам сообщение о том, что больницы заминированы, поступило сегодня от дежурного ГСЧС. Неизвестные отправили электронное письмо. С аналогичным сообщением обратился в полицию директор одного из университетов.

Как сообщает "Преступности.НЕТ", в связи с этими сообщениями в больницах проводится эвакуация. В первую очередь на улицу выводят больных, которые сами могут передвигаться, и персонал учреждений. Отметим, что операционные и отделения реанимации в больницах работают. Если в здании найдут взрывоопасные вещества, их эвакуируют.

"На места направлены специалисты взрывотехнической и кинологической служб для осуществления тщательного обследования объектов. Продолжаются первоочередные следственные мероприятия, устанавливаются лица, которые сообщили о заминировании", – рассказали в полиции и отметили, что преступникам грозит от двух до шести лет тюрьмы.

Напомним, недавно в Днепре из-за сообщения о бомбе эвакуировали сотрудников городской мэрии.

Ранее первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин заявил, что за шквалом звонков и электронными писем с ложными сообщениями о минировании различных объектов по всей Украине стоят террористы так называемых "Л/ДНР". Объектами минирования становятся торговые центра, супермаркеты, гостиницы, аэропорты, вокзалы, рестораны, театры, храмы, больницы и школы.

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