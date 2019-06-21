В Николаевской области на взятке погорел полицейский

Подполковник полиции "крышевал" незаконную вырубку деревьев

Фото: СБУ.

В Николаевской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке заместителя начальника одного из районных отделов Нацполиции в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, подполковник полиции требовал от местного жителя 14 тысяч гривен. За эти деньги полицейский обещал не привлекать мужчину к административной ответственности за незаконную вырубку деревьев. Взяточника задержали согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в райцентре при получении заключительной части взятки в размере 8 тысяч гривен.

"Сейчас в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия", – отметили в СБУ.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.

При этом в Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.

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