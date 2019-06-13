В Житомирской области на взятке попался вице-мэр

Он требовал от предпринимателя 30 тысяч гривен

В Житомирской области сегодня сотрудники прокуратуры задержали при получении взятки заместителя городского головы г. Барановка.

"Заместитель Барановского городского головы пойман "на горячем" при получении 30 000 гривен взятки. Чиновник был задержан военной прокуратурой Центрального региона Украины во время получения средств прямо в помещении горсовета", – сообщила пресс-служба военной прокуратуры.

Досудебным расследованием установлено, что в марте 2019 г. заместитель городского головы потребовал от предпринимателя 30 тысяч гривен за решение вопроса передачи в аренду земельного участка на территории района под размещение торгового сооружения. 13 июня во время встречи в помещении Барановского горсовета взяточник получил "вознаграждение", что задокументировано негласными следственными действиями.

По информации Барановской городской территориальной общины, у мэра Анатолия Душко единственный заместитель – 36-летний Василий Савчук, сообщает Житомир.info. То, что речь идет именно о нем, подтверждают и местные СМИ.

Управление защиты экономики в Житомирской области сообщило в Facebook, что вице-мэр и начальник одного из отделов Барановского горсовета требовали с предпринимателя неправомерную выгоду за передачу в собственность 2 гектаров земельного участка и предоставление в аренду земли площадью 91 кв.м. для обустройства торговой точки.

Отмечено также, что, чтобы скрыть свои преступные, действия фигурант приказал передать деньги одному из специалистов Барановского горсовета.

Как сообщалось, в Днепре на взятке поймали главу территориальной общины.

Также мы сообщали, что на взятке погорел чиновник Закарпатской ОГА.

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