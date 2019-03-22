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В Николаевской области родители бросили сына после несчастного случая

Сегодня, 15:39

Мальчик рисковал жизнью ради спасения собаки

В Николаевской области родители бросили сына после несчастного случая Другие регионы Мальчик рисковал жизнью ради спасения собаки

В Первомайске Николаевской области девятилетний мальчик, который рисковал жизнью ради спасения собаки, теперь живет в больнице. Мать ребенка пропала без вести, а отец пустил на ветер деньги, собранные на лечение сына.

Четыре года назад девятилетний Саша Тишков бросился спасать собаку в трансформаторной подстанции. Его ударило током, напряжение которого – 27000 вольт. Мальчик выжил, но получил ожоги 85 процентов тела. С тех пор мальчик перенес два десятка сложных операций.

Мать Саши исчезла спустя несколько дней после трагедии, а отца в прошлом году лишили родительских прав. Мужчина тратил на себя деньги, которые неравнодушные люди переводили на лечение сына. Сейчас мальчика ежедневно навещает старший брат, который живет в интернате. Там же живут еще их братик и сестричка.

Сейчас жизнь девятилетнего Саши поддерживает специальный аппарат. А тем временем соцслужбы вместе с волонтерами ищут клинику за рубежом, которая взялась бы за пересадку трахеи мальчику, и собирают деньги на новые операции.

Напомним, недавно в Днепре в одном из домов на улице Гладкова полицейские обнаружили полугодовалого мальчика, который находился в квартире с нетрезвой матерью. 

А в Николаеве пьяная горе-мать бросила маленького сына с моста в реку.

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Тег родители, николаевская область, мальчик, ожоги, несчастный случай

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