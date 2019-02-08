В Николаевской области вспыхнул жилой дом: спасатели обнаружили тело мужчины
Причиной пожара, предварительно, стало неосторожное курение
В Николаевской области в частном жилом доме произошел пожар, в результате которого погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
О пожаре спасателям стало известно сегодня в 4:32. Как выяснилось, пламя охватило о дом в частном секторе на улице Морская в селе Луговое Березанского района. В 4:58 прибывшим на место спасателям удалось локализовать пожар, а в 5:06 его ликвидировали.
"Пожарные во время проведения разведки обнаружили тело погибшего мужчины 1964 г.р.", – рассказали в ГСЧС и отметили, что предварительная причина пожара – неосторожность при курении.
Ранее мы писали о том, что в Украине с начала года произошло около четырех с половиной тысяч пожаров, в которых погибли более 300 человек и еще 150 получили ранения.
Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.
Кроме того, не так давно в ГСЧС сообщили о печальном "антирекорде" – за одни сутки, 7 января, в пожарах погибли 17 человек.
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