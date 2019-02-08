Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,96
30,59
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Другие регионы

В Николаевской области вспыхнул жилой дом: спасатели обнаружили тело мужчины

Сегодня, 12:57

Причиной пожара, предварительно, стало неосторожное курение

Фото: Pixabay
В Николаевской области вспыхнул жилой дом: спасатели обнаружили тело мужчины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/195/d5c/5c4195d5cc7c7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/195/d5c/5c4195d5cc7c7.jpg Другие регионы Причиной пожара, предварительно, стало неосторожное курение

В Николаевской области в частном жилом доме произошел пожар, в результате которого погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

О пожаре спасателям стало известно сегодня в 4:32. Как выяснилось, пламя охватило о дом в частном секторе на улице Морская в селе Луговое Березанского района. В 4:58 прибывшим на место спасателям удалось локализовать пожар, а в 5:06 его ликвидировали.

"Пожарные во время проведения разведки обнаружили тело погибшего мужчины 1964 г.р.", – рассказали в ГСЧС и отметили, что предварительная причина пожара – неосторожность при курении.

Ранее мы писали о том, что в Украине с начала года произошло около четырех с половиной тысяч пожаров, в которых погибли более 300 человек и еще 150 получили ранения.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличиваетсяОсновными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

Кроме того, не так давно в ГСЧС сообщили о печальном "антирекорде" – за одни сутки, 7 января, в пожарах погибли 17 человек.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег пожар, мужчина, николаевская область, ГСЧС, погибший, жилой дом

Вы сейчас просматриваете новость " В Николаевской области вспыхнул жилой дом: спасатели обнаружили тело мужчины". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Донецкой области пожар в жилом доме унес жизнь мужчины

Сегодня, 11:58

Причины возгорания устанавливают специалисты

В Херсонской области вспыхнул пожар в частном доме: погибли двое детей

Сегодня, 11:28

Огонь охватил 110 «квадратов» площади здания

Во Львовской области горело общежитие: есть пострадавшие

Сегодня, 11:26

Также на Прикарпатье во время пожара погиб мужчина

В Днепре пожар в жилом доме унес жизнь мужчины

Вчера, 15:36

Причину возгорания устанавливают правоохранители

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Алиментщиков прижали: дало ли результат ужесточение наказания для должников

Вчера, 07:26

В 2018 году Минюст взыскал 4,6 млрд грн с должников по алиментам

Вступил в силу новый закон о валюте: что изменилось для украинцев и какие банки готовы продать валюту онлайн

Вчера, 07:00

Теперь можно купить или продать валюту через интернет. Но заработает не везде и не сразу 

Украину хотят оставить без полиэтиленовых пакетов: сколько это будет стоить

6 февраля, 07:51

Какие именно кульки запретят и чем их заменят

Украинцам начали урезать субсидии

6 февраля, 07:00

За год «скидка» стала меньше на 200 грн. Эксперты: виноват рост доходов и снижение норм