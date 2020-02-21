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В Новых Санжарах на карантине оказалась целая группа танцовщиц: фото девушек

21 февраля, 19:32

Среди 45 украинцев, эвакуированных из Китая, 17 оказались танцовщиками

В Новых Санжарах, куда доставили эвакуированных из Китая людей, среди 45 украинцев 17 – участники танцевальной группы Fashion Pa Ballet из Кривого Рога.

Об этом в своем Facebook сообщил директор этого коллектива Владимир Богданов.

По его словам, все эвакуированные участники группы чувствуют себя хорошо, у них нет симптомов болезни, добавив, что готов отправиться в Новые Санжары и провести там две недели.

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Напомним, ранее одна из танцовщиц, 22-летняя Алина Лазоренко поделилась своими впечатлениями от поездки из харьковского аэропорта в санаторий, где людей встречали разъяренные митингующие.

Девушка, в частности, отметила, что, когда в их автобус бросали камнями, булыжники в руки брали даже бабушки, а сам путь вместо двух с половиной часов занял более восьми.

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Напомним, ранее многие украинцы, возмущенные "приемом", который оказали эвакуированным местные жители, решили разнообразить их меню вкусностями – фруктами, шоколадками, печеньем и напитками, которые принесли прямо к воротам санатория. В свою очередь, владелец ресторана "Пицца ветерано", ветеран Леонид Остальцев, заявил, что готовит посылку для обитателей санатория.

Напомним, ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что ему известно, кто может стоять за протестом местных жителей в Новых Санжарах в связи с прилетом эвакуированных украинцев из Уханя. Аваков заявил, что те люди, которые совершили правонарушения, бросали камни, задержаны.

"Мы будем решать, как они будут наказаны", – сказал глава МВД.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев в Новые Санжары

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Источник: Сегодня

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