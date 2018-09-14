В Полтаве досрочно отправили в отставку мэра

За соответствующее решение на очередном заседании сессии проголосовали 22 депутата, что составляет минимальный кворум для принятия подобного решения

Депутаты Полтавского городского совета приняли решение о роспускегорисполкома, а также проголосовали за отставку мэра Александра Мамая.

Отмечается, что за соответствующее решение на очередном заседании сессии проголосовали 22 депутата, что составляет минимальный кворум для принятия подобного решения (всего в Полтавском горсовете насчитывается 42 депутата).

По данным издания, председательствующий на заседании депутат Александр Шамота заявил, что основанием для роспуска исполкома стали антинародные решения исполкома о повышении стоимости проезда, предоставление адресов киоскам и тому подобное.

Сообщается, что экс-мэр Полтавы, а ныне депутат горсовета Андрей Матковский добавил, что среди причин роспуска исполкома – раздача коммунального имущества частным предприятиям.

Также в издании добавили, что в первой половине дня депутаты уволили всех заместителей городского головы Полтавы Александра Мамая.

Кроме того, как сообщает местное издание Полтавщина, на внеочередной сессии в пятницу, 14 сентября, досрочно прекращены полномочия самого мэра Полтавы Мамая, работа которого признана неудовлетворительной.



Сообщается, что это решение путем тайного голосования поддержали 29 из 42 депутатов горсовета. "За" проголосовали все депутаты, которые приняли участие в голосовании.



Как отметили депутаты, основаниями для такого решения стали "многочисленные нарушения Конституции и законов Украины, прав и свобод граждан".



Александр Мамай впервые был избран мэром Полтавы в октябре 2010 года. Он получил поддержку 61,64% избирателей.



В июле 2012 года Александр Мамай перешел из партии Совесть Украины в Партию регионов. В феврале 2014 сообщил, что "вышел из Партии регионов".



Во второй раз мэром Полтавы был избран в октябре-ноябре 2015 года. Во втором туре выборов он получил поддержку 62,56% избирателей.

Ранее Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения на своем заседании поддержал проекты постановлений парламента, которыми предлагается признать работу Министерства социальной политики неудовлетворительной и уволить его главу Андрея Реву.

Напомним, два заместителя министра финансов – Юрий Буца и Сергей Марченко – решили подать в отставку после принятого 7 июня Верховной Радой решения уволить главу Минфина Александра Данилюка. После этого увольнения и.о. министра финансов была назначена Оксана Маркарова.



