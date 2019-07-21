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В Полтаве поглумились над памятником советскому военачальнику

21 июля, 16:49

Полиция предварительно квалифицировала инцидент как мелкое хулиганство

Фото: "Полтавщина"
Фото: "Полтавщина".

Неизвестные в ночь на 21 июля в Полтаве обрисовали памятник советскому генералу Николаю Ватутину, который в августе 2017 года облили красной краской. Об этом пишет местное издание "Полтавщина".

В сообщении говорится, что вандалы написали на памятнике красной краской "Враг" и закрасили инициалы генерала.

На место событий выезжала следственно-оперативная группа, которая зафиксировала правонарушение. Предварительная квалификация – мелкое хулиганство.

Советский военачальник Николай Ватутин родился в 1901 году. В Полтаве он окончил 14-ю пехотную школу.

Новости "Сегодня" сообщали, что в апреле 2018 года представители "Правого сектора", С14 и других националистических организаций облили красной краской памятник Ватутину, расположенному в Мариинском парке недалеко от здания Верховной Рады в Киеве.

Кроме того, неизвестные измазали красной краской памятник погибшим воинам АТО в Киеве, а в канадском городе Виннипег вандалы обезглавили статую Владимира Великого.

В центре Харькова неизвестные разбили монумент в честь провозглашения независимости Украины.


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Тег памятник, Полтава, ватутин, вандализм

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