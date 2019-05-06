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В центре Харькова разбили монумент в честь независимости Украины

6 мая, 10:30

Полиция ищет провокаторов

Фото: Newsroom
Фото: Newsroom.

В центре Харькова неизвестные разбили монумент в честь провозглашения независимости Украины.

Как сообщает NewsRoom, каменный знак был установлен на входе в городской сад имени Шевченко. "В честь самоопределения украинской нации 16 июня 1990 года – декларации о государственном суверенитете Украины", гласила табличка.

Информацию о повреждении памятника полиция получила сегодняя около 08:00 от работника "Харьковзеленстроя".

На месте стражи порядка обнаружили, что камень повален и расколот. Информация внесена в Журнал единого учета правонарушений.

Как сообщалось, В Харькове активисты вернули на памятник Воину-освободителю флаг Украины, который накануне во время грозы срезала молния.

Также мы сообщали, что в Харьковской области демонтировали памятник молодому Ленину, расположенный возле школы в селе Липцы.

Кроме того, в Харькове малолетние хулиганы устроили погром в городском парке.

А в Тернопольской области в ночь на Благовещение неизвестные совершили нападение на храм Православной Церкви Украины.

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Тег Харьков, провокация, памятник, вандализм, Независимость Украины

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