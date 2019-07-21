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В Полтавской области иномарка слетела в кювет: погибла девочка

21 июля, 14:15

Смертельная авария произошла на трассе "Киев – Харьков"

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области
Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области.

В Полтавской области автомобиль Ford попал в жуткое ДТП, в результате которого погибла 15-летняя девочка. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

Смертельная авария произошла сегодня ночью около 00:20 на трассе "Киев – Харьков" в селе Бригадировка. Как выяснилось, 30-летний водитель не справился с управлением, и автомобиль съехал в кювет. В результате ДТП пассажир, девочка 2014 года рождения погибла на месте происшествия.

На данный момент полиция устанавливает причины и обстоятельства аварии. Продолжается досудебное расследование.

Кроме того, сегодня ночью в Кременчуге произошла жуткая авария – столкновение легковушки с железобетонной опорой унесло жизни троих человек. Перед тем, как врезаться в столб, ВАЗ 2170 задел микроавтобус Mercedes-Benz. 

Напомним, за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погиб 1331 человек. 

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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Тег ДТП, иномарка, подросток, погибла, кювет, Полтавская область

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