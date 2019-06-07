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В Полтавской области старинные школы украшены национальными символами

7 июня, 14:59

Учебные заведения возвели более 100 лет назад


В Полтавской области сельские школы, построенные во времена Российской империи, украшены украинскими национальными символами. Как выглядят школы бывшего Лохвицкого земства, выполненные в стиле "украинский модерн" – видели журналисты "Сегодня".

Эти сооружения возвели более 100 лет назад. Таких школ больше нигде нет. Их особенностями являются окна различной формы и вышивка из кирпичиков на фасаде. Из тех пятидесяти школ, сохранившихся до наших дней, большая часть нуждаются в реставрации. Она бы помогла зданиям сохранить не только их архитектурные, но и сакральные особенности.

Ранее мы писали о том, что в Глухове Сумской области, чтобы отремонтировать местные достопримечательности архитектуры середины 19 века, открыли сортировочную линию для бытового мусора.

Также мы сообщали, что Чернигов теряет свою архитектурную "изюминку". Постепенно исчезает уникальная деревянная резьба его старинных домов.

А в Винницкой области разбирают на кирпичи бывший сахарный завод, который почти 200 лет назад построил Ян Потоцкий.

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Тег школы, Архитектура, украшения, Полтавская область

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