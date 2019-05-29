В Полтавской области задержали "вора в законе"

Задержанный является "держателем криминального общака"

Фото: facebook.com/Андрей Замахин.

В Полтавской области задержали "вора в законе", который скрывался от органов досудебного следствия. Об этом сообщил начальник полиции Полтавской области Андрей Замахин на своей странице в Facebook.

Правоохранители задержали 45-летнего ранее судимого мужчину. Им оказался криминальный авторитет. Известно, что задержанный скрывался от органов досудебного следствия, сейчас решают вопрос об избрании ему меры пресечения.

По информации Полтавское.ТВ, задержанный оказался уроженцем одной из постсоветских стран, но проживал в Полтавской области. К тому же мужчина является "держателем криминального общака".

Его подозревают в совершении преступления по статье "Нанесение телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего".

Напомним, ранее первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что в Украину на время проведения президентских выборов собирались приехать "воры в законе", чтобы дестабилизировать ситуацию в государстве

Ранее в одном из ресторанов Киева обнаружили "вора в законе" Нодара Руставского и российского криминального авторитета по прозвищу Полузверь.

Также мы сообщали, о том, что из Украины выдворили "вора в законе" по кличке "Тенго Гальский". Авторитет жил в Киеве и курировал воров, приехавших из кавказского региона.

Также из Украины снова депортировали "вора в законе", 41-летнего уроженца Грузии, который прибыл управлять преступными группами угонщиков.

Ранее в полиции сообщили, что в Украине находятся до 40 воров в законе и к некоторым на прием ходят депутаты. Организованная преступность активизировалась с началом боевых действий на Донбассе и много воров в законе засылается в Украину по указанию ФСБ.

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