В Радомышле после смерти больной с коронавирусом остановили автобусное сообщение

В Житомирской области, после смерти пациентки с коронавирусом в Радомышле, руководитель районной администрации принял решение остановить автобусное сообщение.
Об этом глава Радомышльской РГА Виктор Пулковский написал на своей странице в Facebook.
"В связи со сложной эпидемиологической ситуацией я, как глава райгосадминистрации, во избежание распространения коронавируса, рекомендую всем радомышлянам и гостям района ограничить передвижение по городу и селам, избегать мест пребывания большого количества людей и контактов с людьми, у которых есть симптомы заболевания!" – говорится в его сообщении.
По словам Пулковского, с 6 часов утра 14 марта "будет отменено движение рейсовых автобусов по всему району и в направлении Киева и Житомира".
"Соответствующее распоряжение я напишу утром. Потому, друзья, с пониманием отнеситесь к моему нелегкому решению и имейте уважение друг к другу", – призвал он.
Между тем, в комментариях к этому сообщению местные жители возмущались таким решением главы РГА, и рассказали о сложных ситуациях, в которых они оказались.
Напомним, что 13 марта стало известно о смерти женщины с коронавирусом, которая находилась в больнице Радомышле.
Днем ранее, 12 марта COVID-19 подтвердили у двух украинцев – в Черновицкой и Житомирской областях.
Добавим также, что первый случай коронавируса обнаружили у жителя Черновцов, который вернулся из путешествия по Италии.
Стоит отметить, что в Минздраве напомнили украинцам о методах профилактики заражения любым вирусом, в том числе и COVID-19.
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