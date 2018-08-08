В Сумах исчезли жена и дочь застреленного экс-депутата

В Сумах исчезли жена и дочь убитого бывшего депутата горсовета и экс-директора городского департамента градостроительства и земельных отношений Анатолия Жука. Об этом в среду, 8 августа, рассказал старший инспектор отдела коммуникации полиции области Владимир Крупецких.

Он сообщил, что сообщении об исчезновении поступило сегодня около 15.00.

"Поступило три обращения в Сумской отдела полиции о том, что исчезла Анна Жук с ребенком. На место выехала следственно-оперативная группа, сейчас проводятся первоочередные следственно-оперативные мероприятия по установлению их местонахождения. Если их мы не найдем, то в Единый реестр досудебных расследований будут внесены сведения по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", – отметил Крупецких.

По информации местного сайта Данкор, адвокат жены Жука Анатолий Романюк от комментариев на эту тему отказался.

Отмечается, что вчера Анна Жук должна была давать пресс-конференцию, но вместо нее на вопросы журналистов отвечал ее адвокат Романюк.

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"На сегодняшний день по городу распространяются слухи, что Анна Жук является главным подозреваемым в деле об убийстве Анатолия Жука. Это не так, она не имеет статуса подозреваемого. Но сегодня мной была подана жалоба в прокуратуру о ее незаконном содержании в отделе полиции с 3-х ночи до 17 часов. Я, как ее представитель не против того, чтобы следствие отрабатывало все версии убийства, в том числе – и в отношении родственников. Но это должно происходить законным образом. Она не скрывается и намерена сотрудничать со следствием", – рассказал адвокат.

Кроме того, по словам Романюка, правоохранители обтерли футболкой Анны Жук пистолет, который был найден возле ее убитого мужа, а бытовая версия убийства "наиболее удобна для следствия".

Напомним, 2 августа во дворе частного дома нашли мертвым экс-депутата и чиновника городского совета Анатолия Жука. Тело погибшего обнаружил его 58-летний отец.

Жук был убит выстрелом в голову, а на месте его гибели нашли пистолет. Также сообщалось, что чиновник был ранее судим за хулиганство и хранение оружия.

Позже были опубликованы первые фото с места убийства. Кроме пистолета возле тела нашли стреляную гильзу.