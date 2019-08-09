В Сумах на взятке погорел чиновник Госпогранслужбы

Фото: СБУ

В Сумах сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке оперуполномоченного межрайонного оперативно-розыскного отдела Восточного регионального управления Госпогранслужбы.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, чиновник вымогал от местного жителя 500 долларов США. За эти деньги пограничник обещал мужчине не привлекать его к ответственности за якобы контрабанду наркотиков. В случае отказа мужчина угрожал гражданину уголовным преследованием. Чиновника задержали на одной из улиц Сум после получения всей суммы взятки.

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"Сейчас решается вопрос о сообщение фигуранту дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия по установлению других должностных лиц, причастных к противоправной деятельности", - рассказали в СБУ.

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Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.

При этом в Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.

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