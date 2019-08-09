Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,32
28,34

В Сумах на взятке погорел чиновник Госпогранслужбы

Сегодня, 09:53

Мужчину оперативники задержали с поличным

Фото: СБУ

Фото: СБУ

В Сумах сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке оперуполномоченного межрайонного оперативно-розыскного отдела Восточного регионального управления Госпогранслужбы.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, чиновник вымогал от местного жителя 500 долларов США. За эти деньги пограничник обещал мужчине не привлекать его к ответственности за якобы контрабанду наркотиков. В случае отказа мужчина угрожал гражданину уголовным преследованием. Чиновника задержали на одной из улиц Сум после получения всей суммы взятки.

Реклама

"Сейчас решается вопрос о сообщение фигуранту дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия по установлению других должностных лиц, причастных к противоправной деятельности", - рассказали в СБУ.

В тренде
Атамбаев арестован и получил обвинение в коррупции

Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток

При этом в Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

взятка СБУ задержание чиновник сумы госпогранслужба

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Дожди и прохлада: прогноз погоды в Украине на неделю
Дожди и прохлада: прогноз погоды в Украине на неделюУкраина
Пограничников
Пограничников "удивил" внедорожник за 90 тысяч евро: украли в Италии, везли в УкраинуЗапад
В Житомирской области столкнулись микроавтобус и легковушка: двое погибших
В Житомирской области столкнулись микроавтобус и легковушка: двое погибшихДругие регионы
В Житомире пьяный водитель зажал руку копа стеклом и протащил его по дороге
В Житомире пьяный водитель зажал руку копа стеклом и протащил его по дорогеДругие регионы
Зеленский отправился с визитом в Черкасскую область
Зеленский отправился с визитом в Черкасскую областьПолитика
"Кто главный здесь?": Зеленский в Черкассах устроил новый разнос чиновникамПолитика

Новости партнеров

Loading...