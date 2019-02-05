В Сумах на взятке поймали прокурора
Мужчину задержали после получения последней части взятки
В Сумах сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и задержали за получение взятки прокурора Сумской местной прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Как выяснилось, чиновник при посредничестве адвоката требовал от фигуранта уголовного производства по факту растраты чужого имущества и служебной халатности 3,5 тысячи долларов. За эти деньги чиновник должен был заключить с обвиняемым соглашение о признании вины и назначении наказания не связанного с лишением свободы. Злоумышленников задержали в Сумах после получения заключительной суммы взятки.
"Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей", – рассказали в СБУ и отметил, что все обстоятельства дела устанавливаются.
Ранее мы писали о том, что в Украине выросло количество взяток. В международной антикоррупционной организации Transparency International только отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.
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