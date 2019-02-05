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В Сумах на взятке поймали прокурора

Сегодня, 11:31

Мужчину задержали после получения последней части взятки

Фото: СБУ
Фото: СБУ.
В Сумах на взятке поймали прокурора //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/955/f84/5c5955f841a32.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/955/f84/5c5955f841a32.jpg Другие регионы Мужчину задержали после получения последней части взятки

В Сумах сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и задержали за получение взятки прокурора Сумской местной прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, чиновник при посредничестве адвоката требовал от фигуранта уголовного производства по факту растраты чужого имущества и служебной халатности 3,5 тысячи долларов. За эти деньги чиновник должен был заключить с обвиняемым соглашение о признании вины и назначении наказания не связанного с лишением свободы. Злоумышленников задержали в Сумах после получения заключительной суммы взятки.

"Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей", – рассказали в СБУ и отметил, что все обстоятельства дела устанавливаются.

Ранее мы писали о том, что в Украине выросло количество взяток. В международной антикоррупционной организации Transparency International только отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.

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Тег взятка, СБУ, прокурор, задержание, сумы

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