В Сумах пенсионер жестоко убил родного сына

В Сумах полицейские задержали 62-летнего мужчину, который убил своего сына и пытался скрыть преступление. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Как выяснилось, 22 августа между пьяными мужчинами произошла ссора – отец обвинил сына в краже денег и спиртного. Чтобы оставить за собой последнее слово, мужчина выстрелил в сына из обреза охотничьего ружья, которое незаконно хранил в своем гараже. От несовместимого с жизнью ранением молодой человек скончался.

Чтобы избежать ответственности за убийство, пенсионер замотал тело в надувной резиновую лодку, загрузил в легковушку, вывез и закопал. Саму лодку и обрез ружья мужчина утопил их в водоеме.

После содеянного мужчина решил инсценировать пропажу сына и даже написал соответствующее заявление в полицию. Несмотря на все попытки скрыть преступление, копы восстановили ход событий и нашли тело погибшего.

"Сам отец парня, которого работники полиции застали в состоянии алкогольного опьянения, категорически отрицал свою причастность и к его возможной смерти, и к его исчезновению как такового. Более того, человек даже обратился с письменным заявлением, что его сын пропал без вести. На поиски 26-летнего сумчанина были задействованы около двухсот полицейских. Они прочесывали местность, проводили другие следственно-оперативные мероприятия. Работа с его отцом тоже не прекращалась. И во время очередной беседы с правоохранителями он сознался в убийстве. В дальнейшем тело его сына полицейские нашли закопанным на территории одного из дачных кооперативов областного центра", – рассказал начальник Сумского отдела полиции Павел Карабута.

Сейчас задержанному под процессуальным руководством Сумской местной прокуратуры уже объявили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины, и в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения содержание под стражей. Мужчине грозит от 7 до 15 лет заключения.

Напомним, накануне, на столичной Оболони полицейские задержали мужчину, который до смерти избил свою жену лопатой.

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