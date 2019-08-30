Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,23
27,94

В Сумах пенсионер жестоко убил родного сына

30 августа, 13:41

Мужчина пытался скрыть преступление

В Сумах полицейские задержали 62-летнего мужчину, который убил своего сына и пытался скрыть преступление. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Как выяснилось, 22 августа между пьяными мужчинами произошла ссора – отец обвинил сына в краже денег и спиртного. Чтобы оставить за собой последнее слово, мужчина выстрелил в сына из обреза охотничьего ружья, которое незаконно хранил в своем гараже. От несовместимого с жизнью ранением молодой человек скончался.

Чтобы избежать ответственности за убийство, пенсионер замотал тело в надувной резиновую лодку, загрузил в легковушку, вывез и закопал. Саму лодку и обрез ружья мужчина утопил их в водоеме.

После содеянного мужчина решил инсценировать пропажу сына и даже написал соответствующее заявление в полицию. Несмотря на все попытки скрыть преступление, копы восстановили ход событий и нашли тело погибшего.

"Сам отец парня, которого работники полиции застали в состоянии алкогольного опьянения, категорически отрицал свою причастность и к его возможной смерти, и к его исчезновению как такового. Более того, человек даже обратился с письменным заявлением, что его сын пропал без вести. На поиски 26-летнего сумчанина были задействованы около двухсот полицейских. Они прочесывали местность, проводили другие следственно-оперативные мероприятия. Работа с его отцом тоже не прекращалась. И во время очередной беседы с правоохранителями он сознался в убийстве. В дальнейшем тело его сына полицейские нашли закопанным на территории одного из дачных кооперативов областного центра", – рассказал начальник Сумского отдела полиции Павел Карабута.

Сейчас задержанному под процессуальным руководством Сумской местной прокуратуры уже объявили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины, и в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения содержание под стражей. Мужчине грозит от 7 до 15 лет заключения.

Напомним, накануне, на столичной Оболони полицейские задержали мужчину, который до смерти избил свою жену лопатой.

Также новости "Сегодня" писали о жестоком убийстве на Волыни, где полицейские раскрыли убийство 41-летней женщины.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

убийство пенсионер сын сумы разоблачение

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

День Независимости: как Украина отмечает праздник
День Независимости: как Украина отмечает праздникУкраина
Появилось новое видео масштабного пожара на складе
Появилось новое видео масштабного пожара на складе "Новой почты" в ПолтавеДругие регионы
Смерть матери с детьми в Скадовске: стала известна причина
Смерть матери с детьми в Скадовске: стала известна причинаДругие регионы
Марш Достоинства, рыцарский турнир и гонка ретромашин: куда пойти на День Независимости
Марш Достоинства, рыцарский турнир и гонка ретромашин: куда пойти на День НезависимостиУкраина
В Николаевской области в жутком ДТП погиб двухлетний мальчик
В Николаевской области в жутком ДТП погиб двухлетний мальчикДругие регионы
В Азовском море девушку на надувном матрасе унесло на километр от берега
В Азовском море девушку на надувном матрасе унесло на километр от берегаДругие регионы

Новости партнеров

Loading...