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В Сумкой области сын жестоко избил и лишил отца глаза

14 сентября, 15:55

Случайным свидетелем избиения стала дочь пострадавшего

/ Фото: Pixabay

В Сумской области мужчина жестоко избил своего отца во время ссоры, полиция открыла уголовное производство. Об этом сообщают в секторе коммуникации Нацполиции.

Так, в дежурную часть Буринского отделения полиции медики сообщили, что в больницу доставлен 74-летний местный житель с множественными гематомами лица, контузией тяжелой степени и разрывом склеры глаза. Сам пострадавший объяснил, что его избил сын. Полицейские разыскали мужчину на следующий день в сарае, где он спал.

Как выяснили правоохранители, между отцом и сыном сложились неприязненные отношения.

"Однако встречались часто, ведь сын держал в хозяйстве отца скот. В тот вечер он искал свою жену. Предполагая, что она могла быть у отца, зашел к нему. Во время разговора между мужчинами возник конфликт, то ли потому что кто-то неправильно кормит скот, то ли потому, что вспомнились детские обиды, но свои действия сын, будучи навеселе, уже не контролировал. Сначала ударил старика рукой по лицу, а потом начал бить палкой", – рассказывают полицейские.

Случайным свидетелем происшествия стала дочь пострадавшего, которая также зашла к отцу. Она и вызвала скорую.

По данному факту полицейские открыли уголовное производство по ч.1 ст.121 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное тяжкое телесное повреждение"). Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, в Тернополе на жителя Сьерра-Леоне напали трое граждан Либерии. Распылили в глаза газ из баллончика, разбили о голову бутылку и начали наносить ею телесные повреждения.

Кроме этого, в Киеве злоумышленники избили мужчину и закрыли в гараже, заставляя признаться в краже.

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