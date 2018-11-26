В Винницкой области пылал жилой дом: погибла пожилая женщина

В Винницкой области в результате пожара в жилом доме погибла 74-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

О пожаре спасателям стало известно сегодня, 26 ноября, в 7:33. Как выяснилось, огонь вспыхнул в одноэтажном жилом доме в селе Федоровка Тывровского района. В 8:16 спасателям удалось локализовать пожар, а в 8:54 – его ликвидировали. Огонь охватил 35 "квадратов" площади здания: уничтожено отделки стен и шиферные перекрытия дома.

"Во время ликвидации пожара в одной из комнат дома бойцы ГСЧС обнаружили тело 74-летней хозяйки дома", – рассказали в ГСЧС.

Спасатели отметили, что предполагаемая причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

Напомним, 24 ноября в Виннице произошел пожар на секонд-хенде. Здание выгорело полностью, но пожарным удалось избежать перебрасывания огня на расположенную рядом автозаправку.

Ранее мы уже писали, что с начала 2018 года в Украине жертвами пожаров стали 1,5 тысяч человек. Как рассказали в ГСЧС, основными причинами возникновения пожаров в Украине и как следствие гибели людей являются небрежность украинцев и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности в быту.