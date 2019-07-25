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В Железном Порту пляжный отдых для 18 человек закончился на больничных койках

25 июля, 19:17

Туристы ели на пляже вареные морепродукты

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Херсонской области в Железном Порту для 18 человек пляжный отдых закончился на больничных койках. Накануне туристы ели вареные креветки, мидии и рапаны на пляже. Среди пострадавших оказался и четырехлетний ребенок.

Госпродпотребслужба провела несколько рейдов на курорте и определила продавцов сомнительных морепродуктов. Все они были изъяты.

Кроме того, заболели после испорченного ужина и 12 человек в Кропивницком: семья отмечала день рождения в одном из местных заведений. Среди отравившихся – двое детей.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в больницу города Дубно в Ровенской области с диагнозом "пищевое отравление" были госпитализированы 10 человек, в том числе трое детей, после посещения заведения общепита на фестивале "Тарас Бульба". 

Кроме того, в Ровенской области с отравлением после свадьбы в больнице остаются 14 человек, из которых один ребенок. 

Также мы писали о том, как после празднования свадьбы в одном из кафе города Мизоч в Ровенской области отравились 64 человека, в том числе и 14 детей. 

Кроме того, недавно в Луцке после посещения пиццерии "Феличита" в больницу попали 10 человек. Медики диагностировали пострадавшим острый гастроэнтероколит.

Ранее мы сообщали, что в Николаевской области в детском лагере "Салют" в селе Коблево, детей госпитализировали с подозрением на кишечную инфекцию.


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Тег отравление, морепродукты, Херсонская область, Железный Порт, Кропивницкий

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