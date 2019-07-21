В Житомирской области бюллетени на участок привезли из соседнего села
Глава комиссии пояснила, что их больше негде было хранить
В одномандатном избирательном округе №67 на участок №180302 в с. Городище Житомирского района Житомирской области бюллетени для голосования привезли утром, 21 июля, из соседнего села.
Об этом сообщает ОПОРА.
"Бюллетени привезли из соседнего села, на утреннее заседание в сопровождении работника полиции. Председатель комиссии сказала, что у них не было где их хранить", – рассказала наблюдатель ОПОРЫ.
Согласно ч. 13 ст. 82 Закона Украины "О выборах народных депутатов Украины", "Избирательные бюллетени хранятся в помещении участковой избирательной комиссии в сейфе (металлическом шкафу), который опечатывается на том же заседании комиссии лентой с проставлением на ней подписей всех присутствующих на заседании избирательной комиссии и печати избирательной комиссии и постоянно (до начала подготовительного заседания комиссии, предусмотренного частью третьей статьи 84 настоящего Закона) находится под охраной полицейского".
Как сообщалось, в Житомирской области члены комиссии испортили более 700 бюллетеней.
Также мы сообщали, что в Днепре случился пожар на одном из участков.
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