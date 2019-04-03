В Житомирской области "копатель" наткнулся на останки солдат Вермахта

Вообще-то он искал монеты

В Житомирской области "копатель" наткнулся на останки солдат Вермахта 2019-04-03T15:22:00+03:00 Другие регионы Вообще-то он искал монеты

Мужчина, искавший монеты возле села Дубовец в Житомирской области, случайно обнаружил останки погибших солдат Вермахта.

Как сообщает Житомир.info, искатель по имени Роман наткнулся на каску с черепом, о чем сообщил в историко-патриотическое объединение "Поиск". Члены объединения, выехав вчера к месту находки, обнаружили на поле в яме глубиной один метр останки 2-х солдат Вермахта.

При одном из солдат был жетон, по которому будет установлена его личность. Имя второго солдата неизвестно. Период их гибели относится к осени/зиме 1943 года, когда проходили ожесточенные бои за Житомир.

Найденные останки будут переданы Народному союзу Германии (Volksbund) для дальнейшего захоронения на сборном кладбище.











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