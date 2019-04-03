В Житомирской области "копатель" наткнулся на останки солдат Вермахта
Вообще-то он искал монеты
Мужчина, искавший монеты возле села Дубовец в Житомирской области, случайно обнаружил останки погибших солдат Вермахта.
Как сообщает Житомир.info, искатель по имени Роман наткнулся на каску с черепом, о чем сообщил в историко-патриотическое объединение "Поиск". Члены объединения, выехав вчера к месту находки, обнаружили на поле в яме глубиной один метр останки 2-х солдат Вермахта.
При одном из солдат был жетон, по которому будет установлена его личность. Имя второго солдата неизвестно. Период их гибели относится к осени/зиме 1943 года, когда проходили ожесточенные бои за Житомир.
Найденные останки будут переданы Народному союзу Германии (Volksbund) для дальнейшего захоронения на сборном кладбище.
Как сообщалось, в столице работники "Киевзеленстроя" наткнулись на человеческие кости во время уборки территории.
Также, под Евпаторией экологи во время субботника нашли человеческий скелет.
В Запорожской области краеведческий музей города Пологи пополнился экспонатами, возраст которых составляет от четырех до пяти с половиной тысячелетий.
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