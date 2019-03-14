Выбежала на рельсы: в Харькове поезд насмерть сбил юную девушку
Из-за смертельного происшествия движение поездов остановили приблизительно на два часа
В Харькове поезд "Интерсити" сообщением Харьков – Киев смертельно травмировал 20-летнюю девушку на станции Новоселовка. Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.
По предварительной информации девушка выбежала на рельсы перед движущимся поездом и получила травмы, несовместимые с жизнью. Из-за смертельного происшествия движение поездов останавливалось приблизительно на два часа.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Напомним, что ранее Харьковской области под колесами пригородного электропоезда "Лозовая-Харьков" погибла женщина. Также сообщалось, что пассажирский поезд сообщением Киев – Львов насмерть сбил 22-летнего парня, который уснул на рельсах.
Также мы сообщали о том, как в Харьковской области, на протяжении суток два человека погибли на железнодорожных путях. Личности погибших не были установлены – одному из них на вид было 45-50 лет, а другому – 30-35.
А в Киеве на вокзале поезд отрезал иностранцу ногу. Гражданин Египта попытался запрыгнуть в поезд, когда состав уже тронулся.
Кроме того, мы писали о том, что на протяжении 2018 года на железных дорогах Украины погибли 338 человек, в том числе семеро детей.
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