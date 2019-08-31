Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,23
27,94

В Житомирской области произошло тройное ДТП: пострадал нардеп

31 августа, 14:59

Полиция начала уголовное производство по факту нарушения правил безопасности на дороге

/ Фото: Житомир.инфо

В Житомирской области произошло ДТП с участием грузовика и двух легковушек. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции области.

Предварительно установлено, что около 17:50 на трассе Киев – Чоп вблизи города Коростышев 25-летний водитель Mitsubishi, направляясь из столицы, не справился с управлением и столкнулся в правой полосе движения с грузовиком КамАЗ, который ехал впереди. От удара легковушка перевернулась, а его правое переднее колесо отвалилось и попало в автомобиль Volkswagen, который ехал сзади.

В результате инцидента пять человек получили травмы различной степени тяжести: водители Mitsubishi и КамАЗа и три пассажира легковушки. Двое из них, 25-летнюю жену водителя и 39-летнего мужчину госпитализировали в Коростышевскую больницы.

Также, как сообщил Цензор.net, одним из пострадавших оказался депутат-мажоритарщик от "Европейской солидарности" Михаил Бондарь. В машине, кроме Бондаря, находились водитель с женой и еще один пассажир.

"Как произошла самая авария, я не видел. Так как накануне сидели допоздна и голосовали – я, соответственно, заснул. И я, и пассажир, который был еще один, тоже уснул. Я вздрогнул уже от самого удара. … Машина несколько раз перевернулась. Вытащили всех. Все живы", – рассказал Бондар.

Полиция начала уголовное производство по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.

Напомним, ранее в столице пьяный водитель Nissan Micra устроил масштабное ДТП : протаранил четыре автомобиля и снес палатку с арбузами у Соломенского рынка.

Кроме этого, полиция Киева открыла уголовное производство по факту смертельной аварии , которая произошла вечером 18 августа на Гостомельском шоссе. Водитель Renault Logan службы такси потерял управление, вылетел с дороги и врезался в электроопору.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

ДТП пострадавшие житомирская область

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

День Независимости: как Украина отмечает праздник
День Независимости: как Украина отмечает праздникУкраина
Появилось новое видео масштабного пожара на складе
Появилось новое видео масштабного пожара на складе "Новой почты" в ПолтавеДругие регионы
Марш Достоинства, рыцарский турнир и гонка ретромашин: куда пойти на День Независимости
Марш Достоинства, рыцарский турнир и гонка ретромашин: куда пойти на День НезависимостиУкраина
В Николаевской области в жутком ДТП погиб двухлетний мальчик
В Николаевской области в жутком ДТП погиб двухлетний мальчикДругие регионы
В Азовском море девушку на надувном матрасе унесло на километр от берега
В Азовском море девушку на надувном матрасе унесло на километр от берегаДругие регионы
"Шахтер" открыл бесплатную футбольную площадку в 27-м населенном пункте УкраиныЭкономика

Новости партнеров

Loading...