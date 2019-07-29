В Житомирской области столкнулись микроавтобус и легковушка: трое пострадавших

В Житомирской области произошло жуткое лобовое ДТП – столкнулись микроавтобус и легковушка. Пострадали три человека, сообщили в пресс-службе полиции региона.
Авария случилась 28 июля в Олевском районе, на автодороге Киев-Ковель. Как выяснилось, водитель Mercedes-Benz Sprinter, 40-летний житель Ровенской области, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Lexus. За рулем легковушки находился 36-летний киевлянин.
В результате ДТП травмы получили оба водителя и пассажир микроавтобуса, 19-летний житель Ровенской области. Пострадавших госпитализировали в Олевскую райбольницу.
"Сейчас в рамках уголовного производства, начатого по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины, продолжается установления всех причин и обстоятельств происшествия", – рассказали в полиции.
Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 776 аварий).
Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.
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