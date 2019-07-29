Фото: ГСЧС в Житомирской области

В Житомирской области столкнулись микроавтобус и легковушка: трое пострадавших https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%94%D0%A2%D0%9F%20%D0%B2%20%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%94%D0%A2%D0%9F%20%D0%B2%20%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8 2019-07-29T10:38:00+03:00 Другие регионы Лобовое ДТП произошло на трассе Киев-Ковель

В Житомирской области произошло жуткое лобовое ДТП – столкнулись микроавтобус и легковушка. Пострадали три человека, сообщили в пресс-службе полиции региона.

Авария случилась 28 июля в Олевском районе, на автодороге Киев-Ковель. Как выяснилось, водитель Mercedes-Benz Sprinter, 40-летний житель Ровенской области, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Lexus. За рулем легковушки находился 36-летний киевлянин.

В результате ДТП травмы получили оба водителя и пассажир микроавтобуса, 19-летний житель Ровенской области. Пострадавших госпитализировали в Олевскую райбольницу.

"Сейчас в рамках уголовного производства, начатого по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины, продолжается установления всех причин и обстоятельств происшествия", – рассказали в полиции.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 776 аварий).

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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