В Житомирской области задержали иностранца, который почти десять лет скрывался от правосудия
Мужчину разыскивали в Чехии за хищение в особо крупных размерах
В Житомирской области задержали гражданина Чехии, которого на родине разыскивали за хищения в особо крупных размерах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в области.
Как выяснилось, мужчина находился в международном розыске с 2017 года. В Чехии же 56-летнего мужчину разыскивали за хищение в особо крупных размерах. Ему грозит лишение свободы на срок до 8 лет. На территории Украины иностранец скрывался с 2009 года.
"Сейчас решается вопрос об избрании в отношении разыскиваемого пресечения с целью дальнейшей экстрадиции", – отметили в полиции.
Напомним, ранее в международном аэропорту "Львов" украинские пограничники задержали гражданина Турции, в отношении которого сработала база Интерпола.
Кроме того, сообщалось о задержании в аэропорту "Борисполь" объявленного в международный розыск гражданина Великобритании.
А в Харькове пограничники задержали иностранца, который находился в международном розыске по подозрению в совершении нескольких преступлений. В Австрии мужчину разыскивают за мошенничество, отмывание средств, кражу и подделку документов.
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