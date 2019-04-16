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В Житомирской области задержали иностранца, который почти десять лет скрывался от правосудия

Сегодня, 11:32

Мужчину разыскивали в Чехии за хищение в особо крупных размерах

Архивное фото
Архивное фото. Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В Житомирской области задержали гражданина Чехии, которого на родине разыскивали за хищения в особо крупных размерах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в области.

Как выяснилось, мужчина находился в международном розыске с 2017 года. В Чехии же 56-летнего мужчину разыскивали за хищение в особо крупных размерах. Ему грозит лишение свободы на срок до 8 лет. На территории Украины иностранец скрывался с 2009 года.

Фото: ГУНП в Житомирской области

"Сейчас решается вопрос об избрании в отношении разыскиваемого пресечения с целью дальнейшей экстрадиции", – отметили в полиции.

Напомним, ранее в международном аэропорту "Львов" украинские пограничники задержали гражданина Турции, в отношении которого сработала база Интерпола.

Кроме того, сообщалось о задержании в аэропорту "Борисполь" объявленного в международный розыск гражданина Великобритании.

А в Харькове пограничники задержали иностранца, который находился в международном розыске по подозрению в совершении нескольких преступлений. В Австрии мужчину разыскивают за мошенничество, отмывание средств, кражу и подделку документов.

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Тег Чехия, интерпол, иностранец, скрылся, хищение, житомирская область, правосудие

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