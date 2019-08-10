В жутком ДТП в Полтавской области погибли два человека

Фото: ГУНП в Полтавской области

В Полтавской области столкнулись автобус и микроавтобус. В ДТП погибли два человека, сообщили в пресс-службе полиции региона.

ДТП произошло сегодня около 1:00 на 277 километре трассы М-03 "Киев-Харьков-Довжанский" между селами Белоцерковское и Коноплянка. За рулем автобуса Setra 317 находился 26-летний водитель, а микроавтобусом Volkswagen Lt 35 управлял водитель 1976 года рождения.

В результате аварии 44-летний пассажир микроавтобуса погиб на месте происшествия, а его 31-летняя пассажирка скончалась в Решетиловской центральной районной больнице. Водителя микроавтобуса госпитализировали в Великобагачанскую центральную районную больницу.

Сейчас все причины и обстоятельства ДТП выясняются. Продолжаются следственные действия.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 776 аварий).

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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