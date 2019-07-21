Возле избирательного участка в Житомирской области задержали вооруженных людей
В ситуацию вмешался спецназ
В Коростышеве Житомирской области сегодня около 9.20 возле одного из избирательных участков выявили машину с вооруженными людьми.
Как сообщает отдел коммуникации полиции в Житомирской области, подозрительных молодых людей в автомобиле ВАЗ у одного из участков райцентра заметил полицейский, охранявший правопорядок возле УИК.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и спецназовцы ТОРа. В ходе проверки было установлено, что в указанном транспортном средстве находились трое 20-летних парней. В ходе осмотра ВАЗа правоохранители обнаружили и изъяли пистолет, внешне похожий на пневматический, биту и нож.
Молодые люди вместе с автомобилем доставлены в отдел полиции для установления всех обстоятельств происшествия.
Как сообщалось, в Житомирской области бюллетени на участок привезли из соседнего села.
Кроме того в Житомирской области члены комиссии испортили более 700 бюллетеней.
А в Чернигове нетрезвый избиратель бросил в урну пустые бюллетени.
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