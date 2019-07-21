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Возле избирательного участка в Житомирской области задержали вооруженных людей

21 июля, 11:00

В ситуацию вмешался спецназ

Часть изъятого снаряжения
Часть изъятого снаряжения.

В Коростышеве Житомирской области сегодня около 9.20 возле одного из избирательных участков выявили машину с вооруженными людьми.

Как сообщает отдел коммуникации полиции в Житомирской области, подозрительных молодых людей в автомобиле ВАЗ у одного из участков райцентра заметил полицейский, охранявший правопорядок возле УИК.

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На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и спецназовцы ТОРа. В ходе проверки было установлено, что в указанном транспортном средстве находились трое 20-летних парней. В ходе осмотра ВАЗа правоохранители обнаружили и изъяли пистолет, внешне похожий на пневматический, биту и нож.

Молодые люди вместе с автомобилем доставлены в отдел полиции для установления всех обстоятельств происшествия.

Как сообщалось, в Житомирской области бюллетени на участок привезли из соседнего села.

Кроме того в Житомирской области члены комиссии испортили более 700 бюллетеней.

А в Чернигове нетрезвый избиратель бросил в урну пустые бюллетени.


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Тег выборы, оружие, избирательный участок , житомирская область

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