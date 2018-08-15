К убийству экс-депутата в Сумах может быть причастна его жена

Жена бывшего депутата Сумского горсовета Анатолия Жука может быть причастна к его убийству. Об этом заявил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Также одна из версий – к убийству экс-депутата может быть причастна его жена. После первого допроса она исчезла, ее местонахождение неизвестно. Также исчезла ее дочь и водитель. Сейчас мы проводим активные оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения этих людей", – рассказал он.

Аброськин отметил, что на данный момент полиция рассматривает несколько версий этого преступления. В частности, следователи также рассматривают версию заказного убийства из-за общественной деятельности погибшего.

Ранее мы сообщали о том, что в Сумах исчезли жена и дочь убитого Анатолия Жука.

Напомним, 2 августа во дворе частного дома нашли мертвым экс-депутата и чиновника городского совета Анатолия Жука. Тело погибшего обнаружил его 58-летний отец. Жук был убит выстрелом в голову, а на месте его гибели нашли пистолет.

Позже были опубликованы первые фото с места убийства.