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Жуткое ДТП в Черкасской области: столкнулись легковушка и грузовик, погиб мужчина

Сегодня, 13:16

После столкновения в салоне легковушки вспыхнул пожар

Фото: dtp.kiev.ua
Фото: dtp.kiev.ua.
Жуткое ДТП в Черкасской области: столкнулись легковушка и грузовик, погиб мужчина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/69a/707/5c669a70725c3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/69a/707/5c669a70725c3.jpg Другие регионы После столкновения в салоне легковушки вспыхнул пожар

Под Каменкой в Черкасской области произошло лобовое столкновение легковушки и грузовика. Погиб водитель легкового автомобиля, сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

После столкновения Audi превратился в груду металла и вспыхнул. Водитель легковушки скончался на месте аварии. Как сообщают в сообществе, именно водитель легковушки не рассчитал скорость и врезался в грузовик.

Подобное ДТП произошло сегодня ночью в Николаевской области. Там, в Первомайском районе столкнулись грузовик и легковушка. Авария унесла жизнь водителя легкового автомобиля, мужчина скончался на месте. 

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Отметим, что водители в Украине чаще всего гибнут из-за непристегнутого ремня. Для повышения безопасности украинцев даже хотят увеличить штрафы за непристегнутый ремень, но водителям он мешает.

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Тег ДТП, грузовик, столкновение, легковушка, каменка, погибший, Черкасская область

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