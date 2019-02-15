Жуткое ДТП в Черкасской области: столкнулись легковушка и грузовик, погиб мужчина
После столкновения в салоне легковушки вспыхнул пожар
Под Каменкой в Черкасской области произошло лобовое столкновение легковушки и грузовика. Погиб водитель легкового автомобиля, сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.
После столкновения Audi превратился в груду металла и вспыхнул. Водитель легковушки скончался на месте аварии. Как сообщают в сообществе, именно водитель легковушки не рассчитал скорость и врезался в грузовик.
Подобное ДТП произошло сегодня ночью в Николаевской области. Там, в Первомайском районе столкнулись грузовик и легковушка. Авария унесла жизнь водителя легкового автомобиля, мужчина скончался на месте.
Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
Отметим, что водители в Украине чаще всего гибнут из-за непристегнутого ремня. Для повышения безопасности украинцев даже хотят увеличить штрафы за непристегнутый ремень, но водителям он мешает.
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