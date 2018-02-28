Оторвало сердце: подробности смерти жертв жуткого ДТП на Сумской в Харькове

Травмы пострадавших были подробно описаны в обвинительном акте подозреваемым в резонансном ДТП Елене Зайцевой и Геннадию Дронову

Причиной смерти трех пешеходов в ДТП с шестью погибшими на улице Сумской в Харькове стал отрыв сердца от артерий. Соответствующие данные зачитал во время судебного заседания в Киевском районном суде Харькова прокурор Игорь Омельченко, передает УНН.

Травмы пострадавших были подробно описаны в обвинительном акте подозреваемым в резонансном ДТП Елене Зайцевой и Геннадию Дронову. В частности, среди жертв, у которых в результате аварии оторвалось сердце от артерий, были названы: Нина Кобизева, Алла и Анастасия Сокол.

Помимо этого, 27-летний Александр Евтеев погиб от открытой черепно-мозговой травмы на месте происшествия. Наталья Умаева умерла от многочисленных переломов, разрыва внутренних органов и черепно-мозговой травмы.

Ранее сообщалось, что суд над Зайцевой и Дроновым перенесли, а пострадавшие просят пожизненное обеспечение.

Сторона обвинения озвучила смягчающие обстоятельства. У Зайцевой ими оказались чистосердечное признание и добровольное частичное возмещение материального ущерба. У Дронова смягчающих обстоятельств нeт. Вместе с тем, прокуратура не нашла и отягощающих обстоятельств у обоих обвиняемых.

В свою очередь адвокат Сергей Перепелица назвал суд необъективным и потребовал отвода судьи и попросил не держать Дронова "за стеклом".

Как известно, поздним вечером 18 октября на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в центре Харькова столкнулись Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, после чего "японец" вылетел на тротуар и врезался в пешеходов.

В результате наезда пять человек погибли на месте, шестеро – пострадали.

Девушка-водитель, которая была за рулем внедорожника, влетевшего в толпу, была задержана. Ею оказалась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Елена Зайцева.

Сразу после трагической аварии в СМИ сообщили, что находившийся за рулем Volkswagen Touareg оказался 59-летний Геннадий Дронов, который торгует продуктами питания и табачными изделиями, а также предоставляет в аренду недвижимое имущество.