Авария в Харькове: суд перенесли, а пострадавшие просят пожизненное обеспечение

Во вторник, 27 февраля, во время слушания дела о смертельном ДТП на Сумской, адвокаты потерпевших зачитали гражданские иски, в которых указали размеры материального и морального ущерба, которые хотят взыскать в равных долях с обоих водителей.

Так, мать погибшего Александра Евтеева Светлана Винниченко указала сумму 934 629 грн, из которых 900 000 грн – моральная, а 34 629 гривен – материальная компенсации.

Пострадавшая Оксана Евтеева, которая в ДТП потеряла мужа и сестру, просит 1 000 000 грн моральной компенсации и 33 236 грн – возмещение потерянного заработка.

"В результате аварии девушка получила вторую группу инвалидности, поэтому просит пожизненное обеспечение", – говорит защита Оксаны.

Помимо этого, семья Дианы Берченко, которая погибла после ДТП, также настаивает на 1 000 000 грн моральной компенсации.

Киевлянка Оксана Нестеренко озвучила сумму в 621 469 грн, из которых 200 000 гривен – моральная компенсация, а остальное – материальный ущерб.

А Жанна Власенко требует 200 000 грн, из которых моральная компенсация составляет 100 000 грн.

"Спустя время Жанну до сих пор мучают головные боли, она путает реальность и сон, боится пешеходных переходов", – отметил адвокат Николай Василяка.

Юрий Неудачин из обвиняемых хочет взыскать 500 000 грн.

"После аварии у меня нет ни целей, ни планов. Также врачи не дают никаких гарантий по поводу того, буду ли я ходить", – отметил Юрий.

Остальные родственники погибших в ДТП на Сумской также просят по 1 000 000 грн компенсации.

В итоге слушания завершились тем, что суд перенес заседание на 1 марта. Ориентировочно, оно начнется в 11.30.

Как известно, поздним вечером 18 октября на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в центре Харькова столкнулись Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, после чего "японец" вылетел на тротуар и врезался в пешеходов.

В результате наезда пять человек погибли на месте, шестой – скончался в больнице, еще пять человек получили травмы.

Девушка-водитель, которая была за рулем внедорожника, влетевшего в толпу, была задержана. Ею оказалась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Елена Зайцева.

Сразу после трагической аварии в СМИ сообщили, что находившимся за рулем Touareg оказался 59-летний Геннадий Дронов, который торгует продуктами питания и табачными изделиями, а также сдает в аренду недвижимое имущество.