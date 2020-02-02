Столкнулись в лобовую: фото с места смертельного ДТП в Мелитополе

/ Фото: Нацполиция

В Запорожской области, где ранее семь машинам попали в массовую аварию, произошло смертельное ДТП, в результате которого один человек погиб и еще трое оказались в больнице.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, утром 2 февраля на перекрестке проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Гетьмана Сагайдачного в Мелитополе случилось лобовое столкновение легковушек Nissan и Volkswagen.

Причиной трагедии стало то, что водитель первого авто решил проехать на красный свет. В результате второй водителей скончался в больнице.

Фото: Нацполиция в Запорожской области

Фото: Нацполиция в Запорожской области

В настоящее время решается вопрос о задержании виновника ДТП. В отношении него возбудили уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Продолжается досудебное расследование. Очевидцев, у которых есть видео случившегося, просят обращаться в городскую полицию.

А недавно в Запорожье сбили сбили молодого мужчину, который после ДТП начал делать селфи, лежа в собственной крови на асфальте.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

Также смотрите в сюжете о том, почему украинцы не пристегиваются за рулем и как с этим собираются бороться активисты и власть:

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