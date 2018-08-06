Крупное ДТП в Запорожье: девушка сбила двух пешеходов и врезалась в патрульных, опубликовано видео

В ночь на 6 августа в Запорожье 17-летняя девушка за рулем чужого автомобиля врезалась в машину патрульной полиции, после этого сбила двоих пешеходов и пыталась скрыться с места аварии. Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, инцидент произошел в 23:30 на перекрестке улиц Молодежная и Республиканская

"Водитель автомобиля Daewoo Racer во время маневра не справился с управлением, в результате чего совершил столкновение со служебным автомобилем, после чего совершил наезд на двух пешеходов и скрылся с места ДТП", – говорится в сообщении.

Вскоре беглеца сумели настигнуть полицейские на другой патрульной машине. Оказалось, что за рулем находилась 17-летняя девушка, которой дал право управлять авто ее пассажир – 27-летний мужчина.

У него копы заметили признаки алкогольного опьянения. Полицейские установили, что мужчина в течение года шесть раз привлекался к административной ответственности, в том числе и за вождение в состоянии наркотического опьянения. Пострадавших пешеходов госпитализировали с многочисленными переломами.

Ранее сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Несмотря на почти 12% рост ДТП в 2016 году, или на 16 тысяч случаев в год, количество тяжелых происшествий упало на 20% — погибло на 816 человек меньше, чем в 2015 году.

Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП. Кроме того, мы сообщали, что в 2017 году пьяные водители устроили почти шесть тысяч ДТП в Украине. Из-за преступного поведения владельцев авто погибло более ста человек.