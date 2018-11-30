Мэру Запорожья подняли зарплату

Чиновник стал получать большие деньги за ранг и выслугу лет

Запорожский городской совет принял решение о повышении зарплаты мэру города Владимиру Буряку. Об этом говорится в проекте решений, опубликованном на сайте городских властей.

В частности, в документе указано, что чиновник будет получать надбавку к зарплате мэра за ранг и выслугу лет – заработок Владимира Буряка будет больше на 10%.

Отметим, в 2017 году мэр Запорожья оказался на первом месте по размеру зарплаты среди всех украинских градоначальников – годовой доход Буряка составил 385 тысяч гривен.

Второе место занял городской голова Львова, зарплата Андрея Садового составляла 371 тысячу гривен.

Напомним, ранее Государственная служба статистики подсчитала, что реальная зарплата в Украине увеличилась на 14,2% по итогам октября 2018 года в сравнении с октябрем 2017 года. С сентября-2018 зарплаты выросли на 0,2%.

Между тем, прогнозах Национального банка на 2019 год отмечается, что зарплаты украинцев вырастут на 16%. Так, по расчетам НБУ, средний оклад составит 11,5 тыс. гривен:

В то же время, министр социальной политики Андрей Рева отмечал, что средняя зарплата в Украине должна быть не ниже 15 тысяч гривен в месяц, чтобы граждане страны перестали ездить на заработки за границу. Рева тогда подчеркнул, что увеличение зарплат не должно существенно повлиять на инфляцию, так как "обеспечено экономическим ресурсом".