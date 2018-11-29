Военное положение в Запорожье и области: копы начнут усиленную проверку документов

Губернатор отметил, что полиция будет усиленно проверять документы, автомобили и грузы

Полицейские Запорожья и области в связи с объявлением военного положения перешли на усиленный режим несения службы и будут обращать особое внимание на проверку документов, автомобилей и грузов на территории региона.

Как заявил глава Запорожской ОГА Константин Брыль в эфире одного из украинских телеканалов, все 24 пункта из указа президента в регионе действовать не будут, и тем более никто не будет изымать имущество граждан.

Также губернатор напомнил о том, что на Запорожский регион приходится более 200 км береговой линии Азовского моря, и в связи с этим предусмотрена усиленная проверка документов, а также автомобилей и грузов.

Жителям и гостям Запорожья следует проявить понимание и при просьбе предъявить необходимые документы сотрудникам правоохранительных органов.

Напомним, что 26 ноября Верховная Рада Украины ввела военное положение в ответ на атаку России на украинские военные корабли.

Между тем, военный эксперт Михаил Жирохов уверен, что военное положение пойдет на пользу украинской армии. Так, при помощи 10 дополнительных боеспособных бригад Украина усилит свою обороноспособность на южном и восточном направлениях.

Кроме того, мы рассказывали о том, что произойдет, если вся власть перейдет военным. Силовики получат право изымать имущество для нужд обороны и контролировать всю публичную информацию.

Больше о введении военного положения в некоторых областях Украины читайте в материале сайта "Сегодня": Введение военного положения в Украине: хроника событий онлайн.