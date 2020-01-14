Мы – украинцы: почему запорожских немцев называют меннонитами

"Сегодня" продолжают цикл "Мы – украинцы" о традициях разных народов, живущих в Украине.

Наш очередной рассказ – об этнических немцах, компактно живущих в Запорожской области.

Бурвальд, Розенталь, Шенвизе – это все названия бывших поселков, которые сейчас стали районами современного Запорожья. И основали их после разрушения Запорожской Сечи не украинцы, а колонисты из Германии. "Сегодня" отправились в Запорожье, чтобы узнать, как живут украинские немцы. Кроме того, наши корреспонденты выяснили, как с Запорожьем связан один из авторов мультсериала "Симпсоны".

В обычной квартире спального района Запорожья живет настоящая дворянка – Марина фон Отто.

"Папа был барон. Там спорный вопрос по женской линии – передается или нет, но я баронесса, а мои дети уже так, маленькие барончики", – говорит жительница Запорожья Марина фон Отто.

В 1990-ых годах отец Марины начал собирать информацию в архивах. От него Марина получила семейную реликвию – почти 200-летнюю Библию, семейный герб и чисто немецкий характер.

"Насчет времени, насчет пунктуальности – это железное правило", – говорит жительница Запорожья Марина фон Отто.

Пунктуальностью мужа-немца поражена и жительница Разумовки Елена Иордан.

"У меня может, если не получается, то как-то попроще отношусь, а он – нет, строго все. Он прямо даже нервничает, когда опаздывает", – говорит Елена. "На свидания Вы к нему не опаздывали?" – уточняют у жительницы Разумовки "Сегодня". "Нет, старалась не опаздывать", – смеется Елена Иордан.

Ее муж Александр – настоящий ценитель штрудлей.

"Это слива, я косточки уже убрала. Вот, ставим в духовку на 40 минут", – Елена показывает, как делает штрудель.

К немецким штруделям – украинский мед и варенье. За чаепитием Александр рассказывает: в школе из-за немецкого происхождения ему было нелегко.

"Называли фашистом, называли нацистом. Били, да. И свастику мне рисовали постоянно в тетрадях, на портфелях. Я постарше стал, да и сдачи начал давать", – вспоминает житель Разумовки Александр Иордан.

Еще сто лет назад немцы составляли значительную часть жителей Запорожья.

Первая колония немцев-меннонитов появилась там, где сейчас современный район Запорожья – Верхняя Хортица. И уже отсюда колонисты расселились по окрестностям.

Меннониты – это протестанты-пацифисты. Они бежали из Германии от преследований. В Запорожье остались их старые дома. Один из них местные называют "Замком Вальмана".

Хотя строили этот дом, по воспоминаниям жителей города, под детский сад.

Немцы-меннониты основали и первые запорожские заводы.

"Первый отечественный комбайн создали меннониты на предприятии, которое принадлежало Коппу. В советские годы это был завод "Коммунар", сейчас – "АвтоЗАЗ". Первый в Украине трактор был создан на предприятии, которое принадлежало раньше меннонитам", – рассказывает экскурсовод, историк Роман Ахбаш.

Но после войны, депортаций и репрессий 1930-40-ых годов немцев в городе почти не осталось. Кому-то удалось эмигрировать, как, скажем, предкам автора мультсериалов "Симпсоны" и "Футурама" – Мэтта Грейнинга.

"Он потомок тех людей, которые жили когда-то на территории Запорожской области. И были меннонитами. Мэтт Грейнинг назвал своего главного персонажа Гомером – такое же имя носил его отец", – рассказывает Роман Ахбаш.

Роман показывает "Сегодня" единственное уцелевшее немецкое кладбище на острове Хортица, где наряду с современными надгробиями кое-где попадаются могилы колонистов.

Сейчас украинцы с немецкими корнями объединились в сообщество. Многие из них не владеют немецким, но хотят изучить. С этим им помогает ассистент "Гете-института" Патрик Фозен из Кельна.

Патрик говорит: хочет остаться в Украине. И сейчас осваивает украинский язык – дважды в неделю посещает бесплатные курсы.

Ранее "Сегодня" рассказывали про украинских шведов, которые создают ковры для королевской семьи.

Также в рамках цикла "Мы – украинцы" выходили материалы о жизни греков в Украине, которые считают своей столицей Мариуполь.

Кроме того, "Сегодня" выведали рецепт счастья гагаузов.

Отдельные материалы были посвящены болгарам, проживающим в Украине, поселениям этнических чехов и тому, как свои традиции сквозь века пронесли живущие в Украине турки-месхетинцы.

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