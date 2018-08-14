На запорожском курорте задержали харьковчанина, сбежавшего из-под ареста

Мужчину подозревают в кражах вещей с пляжа и камер хранения

В курортном городе Бердянск Запорожской области задержали 28-летнего жителя Харькова, которого подозревают в кражах вещей с пляжей и из камер хранения торговых центров. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Ранее судимый за грабеж мужчина, нарушил условия пребывания под домашним арестом и приехал к морю. Полиция подозревает харьковчанина в целой серии краж. В основном его интересовали вещи, оставленные на пляжах и в камерах хранения торговых центров.

Установлена причастность подозреваемого к совершению семи подобных преступлений. Украденное имущество изъяли и вернули владельцам.

Открыто уголовное производство по статье "Кража", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Напомним, 12 августа в Киеве трое налетчиков устроили нападение на ломбард. Они застрелили охранника и вынесли товара на пять миллионов гривен.

Недавно мы сообщали, что неизвестные в Днепре среди белого дня ограбили офис и вынесли из него ценное имущество. Грабителей, которые скрылись на "Москвиче", удалось задержать в кратчайшие сроки.

Также мы писали о том, как в Кривом Роге 22-летний парень в балаклаве и с игрушечным пистолетом ограбил игровой зал.