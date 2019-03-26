Покушение на полицейских в Пологах: появились новые фото и подробности
В результате взрыва гранаты в Запорожской области были ранены три человека
Стали известны подробности нападения на полицейских в городе Пологи Запорожской области, когда мужчина пытался взорвать патрульных гранатой.
По данным областного управления Нацполиции, в результате взрыва были ранены три человека – двое офицеров полиции и сам злоумышленник.
Как стало известно, полицейские получили сообщение о том, что по одной из улиц в Пологах ходит мужчина с гранатой в руках. По вызову был направлен экипаж патрульных, которые около 11 часов заметили подозрительного мужчину на улице Пушкина.
Заметив полицейских, он махнул им рукой, призывая подойти, а потом бросил гранату. В результате двое офицеров и злоумышленник 1985 года рождения получили осколочные ранения и контузию.
Все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение. На месте происшествия работают полицейские, решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, не так давно в Днепре 17-летний парень набросился на прибывшего на вызов полицейского. Кроме того, ранее в городе Энергодар Запорожской области мужчина, пытаясь сбежать от полицейских, открыл против них стрельбу.
Также мы писали о том, что в Днепре полицейские задержали мужчину, который с ножом напал на приехавшего на вызов патрульного. Копы прибыли на вызов о семейной ссоре в Самарском районе города – их вызвала женщина, которую во время конфликта избил ее 47-летний муж, бросившийся с ножом на стражей порядка. Чтобы защитить свою жизнь, патрульным пришлось открыть огонь.
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