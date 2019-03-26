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Покушение на полицейских в Пологах: появились новые фото и подробности

Сегодня, 14:12

В результате взрыва гранаты в Запорожской области были ранены три человека

В результате взрыва пострадали три человека
В результате взрыва пострадали три человека. Фото: Нацполиция
Покушение на полицейских в Пологах: появились новые фото и подробности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/a16/e83/5c9a16e838bdb.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/a16/e83/5c9a16e838bdb.png Запорожье В результате взрыва гранаты в Запорожской области были ранены три человека

Стали известны подробности нападения на полицейских в городе Пологи Запорожской области, когда мужчина пытался взорвать патрульных гранатой.

По данным областного управления Нацполиции, в результате взрыва были ранены три человека – двое офицеров полиции и сам злоумышленник.

Как стало известно, полицейские получили сообщение о том, что по одной из улиц в Пологах ходит мужчина с гранатой в руках. По вызову был направлен экипаж патрульных, которые около 11 часов заметили подозрительного мужчину на улице Пушкина.

Заметив полицейских, он махнул им рукой, призывая подойти, а потом бросил гранату. В результате двое офицеров и злоумышленник 1985 года рождения получили осколочные ранения и контузию.

Все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение. На месте происшествия работают полицейские, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, не так давно в Днепре 17-летний парень набросился на прибывшего на вызов полицейского. Кроме того, ранее в городе Энергодар Запорожской области мужчина, пытаясь сбежать от полицейских, открыл против них стрельбу.

Также мы писали о том, что в Днепре полицейские задержали мужчину, который с ножом напал на приехавшего на вызов патрульного. Копы прибыли на вызов о семейной ссоре в Самарском районе города – их вызвала женщина, которую во время конфликта избил ее 47-летний муж, бросившийся с ножом на стражей порядка. Чтобы защитить свою жизнь, патрульным пришлось открыть огонь.

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Тег граната, запорожская область, нападение на полицейских, Пологи

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