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Украину накроют дожди с грозами: синоптики предупредили об ухудшении погоды

4 июня, 09:14

В некоторых областях объявили даже штормовое предупреждение, местами град

Фото: Сегодня

В Украину возвращается непогода. Сегодня всю территорию страны накроют дожди, местами будет сильный ветер и град. Однако везде будет тепло, в некоторых областях почти до +30. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях грозы и дожди по всей территории региона, но температура воздуха будет комфортные 23-25 градусов.

В центральных и северных областях также везде пройдут дожди, и только в Киевской области без грозы. Температура воздуха 26-28 градусов.

Непогода будет бушевать в южных и восточных областях, но будет еще жарче – до +29 тепла.

В то же время синоптики предупреждают, что днем в центральных и южных областях местами град и шквалы 15-20 м/с.

Как сообщалось, на днях на Одессу обрушились сильный ливень и штормовой ветер. После непогоды у одесских коммунальщиков возникло немало работы.

А тем временем прогноз погоды на июнь не особо радует. Лето не за горами, но, по прогнозам синоптиков, жара в этом году чуть запоздает: дождями май закончится, а июнь — начнется. Лишь спустя неделю после весны придет настоящее тепло, да и в целом нынешнее лето не ожидается экстремально жарким.

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Тег погода, дождь, синоптики, непогода, гроза, град

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