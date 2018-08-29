Сломал челюсть и ограбил: в Бердянске житель Запорожья напал на мужчину

Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы

На вокзале в Бердянске, где недавно задержали подозреваемых в похищении людей, ранее судимый житель Запорожья избил и ограбил мужчину.

Об этом сообщает местное издание Zanoza.

Инцидент произошел в ночь на 28 августа. Злоумышленник ударом кулака сломал челюсть 44-летнему жителю Бильмака, после чего скрылся с места преступления. Пострадавший попросил прохожих вызвать полицию.

Вскоре правоохранители задержали 26-летнего жителя Запорожья, который уже имел проблемы с законом. Как сообщили в местной полиции, задержанному грозит до пяти лет тюрьмы.

Напомним, в ночь на 16 августа на Привокзальной площади железнодорожной станции Мелитополя Запорожской области двое мужчин ограбили приезжего.

Кроме того, ранее на берегу Азовского моря в курортном поселке Кирилловка Запорожской области полиция задержала россиянина, подозреваемого в серии краж мобильных телефонов отдыхающих.

Также мы писали, что полиция Запорожья задержала гражданина России с оружием и наркотиками. Во время обыска автомобиля мужчины полицейские изъяли пистолет, патроны к нему и 200 грамм амфетамина.