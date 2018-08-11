Смертельное ДТП в Запорожской области: в больнице умер еще один ребенок
Малыш 2011 года рождения стал седьмой жертвой аварии, он умер во время операции
Количество жертв ДТП в Запорожской области возле села Каменское на трассе Харьков – Симферополь увеличилось до семи человек – в больнице во время операции умер ребенок 2011 года рождения. Об этом сообщает "5 канал" со ссылкой на главврача Запорожской областной клинической больницы Игоря Шишку.
Трое взрослых остаются под наблюдением медиков в реанимации, еще двое – в отделении интенсивной терапии. Еще четверых пострадавших медики после осмотра отпустили домой.
Напомним, что состояние ребенка на момент, когда он был доставлен в больницу, оценивалось как крайне тяжелое. За его жизнь боролись бригады врачей анестезиологов и реаниматологов. Ранее сообщалось о том, что у него уже была остановка сердца.
Как известно, на момент столкновения в салоне микроавтобуса находилось около 20 человек. Кроме того, полиция выяснила, что водитель маршрутного такси совершал нерегулярные перевозки. В отношении 31-летнего жителя Донецкой области принято решение о задержании его в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.
Руководство Нацполиции взяло под личный контроль расследование ДТП в Запорожской области, после совещания с руководителями МВД.
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