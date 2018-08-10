Полиция задержала водителя грузовика, столкнувшегося с микроавтобусом под Запорожьем

Сегодня, 20:42

Полиция Запорожской области открыла уголовное производство по факту ДТП.

фото Наше Місто
фото Наше Місто

В отношении 31-летнего жителя Донецкой области принято решение о задержании его в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

Напомним, сегодня, 10 августа, на трассе "Харьков-Симферополь" произошло столкновение грузового автомобиля "КамАЗ" с микроавтобусом. В результате ДТП микроавтобус перевернулся. Погибли шесть человек, еще 12 – получили травмы. Среди погибших – пять детей. За рулем грузового автомобиля находился 31-летний житель Краматорска Донецкой области.

Сейчас следователями принято решение задержать водителя грузовика "КамАЗ" в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса.

Кроме того, полиция открыла "горячую линию" для родных пострадавших во время аварии на трассе Харьков-Симферополь в Запорожской области.

"Если вам необходимо проверить информацию о близких или родных, вероятно попали в аварию сегодня в Запорожье звоните + 38 (061) 239-21-02, 050-341-41-00. В настоящее время есть информация о шести погибших, из которых пятеро – дети. 12 человек получили травмы", – написала на своей страничкt в Facebook Ольга Атаманова, заместитель директора Департамента комуникаций в Национальной полиции Украины.

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Напомним, полиция Запорожской области открыла уголовное производство по факту ДТП.

Очевидцы страшного ДТП в Запорожской области, где погибли четверо детей и один взрослый, выложили фото и видео с места аварии. 

Также стоит напомнить, что в 2017 году пьяные водители устроили почти шесть тысяч ДТП в Украине.
ДТП, водитель, Запорожье, грузовик, микроавтобус

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Источник:

"Сегодня"

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