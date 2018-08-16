Страшное ДТП под Запорожьем: водитель грузовика обжаловал свой арест
Водитель грузовика подал апелляцию на решение о его аресте без права залога
Водитель грузовика, который врезался в маршрутку 10 августа, подал апелляцию на решение суда о его аресте на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе апелляционного суда Запорожской области, где ведутся судебные разбирательства по смертельному ДТП.
Напомним, 10 августа маршрутка, которая возвращалась из Кирилловки, столкнулась с грузовиком – погибли шесть человек, в том числе пятеро детей.
В суд поступило обращение адвоката арестованного водителя грузовика, который не согласился с решением Орджоникидзевского районного суда Запорожья. Рассмотрение иска назначено на 16:20 четверга, 16 августа.
Напомним, что в страшной аварии под Запорожьем погибли пятеро детей и взрослый.
Позже стало известно, что 31-летнему жителю Донецкой области, который сидел за рулем грузовика, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на срок в 60 суток без права внесения залога.
По информации адвоката подозреваемого, его подзащитный в момент ДТП находился в трезвом состоянии, а машина недавно прошла техосмотр и был в исправном состоянии.
Защитник утверждает, что водитель КамАЗа не смог справиться с тормозами после отказа рулевого управления.
Руководство Нацполиции взяло под личный контроль расследование ДТП в Запорожской области, после совещания с руководителями МВД.
Вы сейчас просматриваете новость "Страшное ДТП под Запорожьем: водитель грузовика обжаловал свой арест". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"