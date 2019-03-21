В Азовском море вспыхнул пожар на рыболовецком судне

По предварительным данным, пожар вспыхнул из-за короткого замыкания

Иллюстрация. Фото: ГПСУ

В Азовском море вспыхнул пожар на рыболовецком судне //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/627/293/5c86272935086.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/627/293/5c86272935086.jpg 2019-03-21T12:07:00+02:00 Запорожье По предварительным данным, пожар вспыхнул из-за короткого замыкания

В Азовском море недалеко от Бердянска спасатели ликвидировали пожар на рыболовецком судне. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГСЧС в Запорожской области.

Как стало известно, инцидент произошел, 20 марта, около 21:00 в Бердянском заливе, когда на судне СЧС-2097 случилось короткое замыкание электропроводки в каюте и произошло возгорание.

Сразу после возникновения пожара моряки обратились за помощью и судно прибыло к причалу, где его уже ждали спасатели.

Менее чем через час после возникновения пожара, он был полностью ликвидирован. В момент инцидента на судне находились шесть человек. В результате происшествия никто не пострадал.

Напомним, ранее во Львовской области вспыхнул пожар на мусорной свалке. На борьбу с огнем, который пылает на площади около гектара, направили десятки спасателей.

А в Запорожской области за сутки выгорело более 7,5 гектара открытой территории. На ликвидацию пожаров выезжали более 100 спасателей.

Также мы писали о том, что 11 марта пожар произошел в Нижнеднестровском национальном природном парке в селе Маяки, его тушили на протяжении 20 часов. 15 марта в Крыжановке, в районе поселка "Зеленый мыс" загорелся камыш возле пруда.

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