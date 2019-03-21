В Азовском море вспыхнул пожар на рыболовецком судне
По предварительным данным, пожар вспыхнул из-за короткого замыкания
В Азовском море недалеко от Бердянска спасатели ликвидировали пожар на рыболовецком судне. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГСЧС в Запорожской области.
Как стало известно, инцидент произошел, 20 марта, около 21:00 в Бердянском заливе, когда на судне СЧС-2097 случилось короткое замыкание электропроводки в каюте и произошло возгорание.
Сразу после возникновения пожара моряки обратились за помощью и судно прибыло к причалу, где его уже ждали спасатели.
Менее чем через час после возникновения пожара, он был полностью ликвидирован. В момент инцидента на судне находились шесть человек. В результате происшествия никто не пострадал.
Напомним, ранее во Львовской области вспыхнул пожар на мусорной свалке. На борьбу с огнем, который пылает на площади около гектара, направили десятки спасателей.
А в Запорожской области за сутки выгорело более 7,5 гектара открытой территории. На ликвидацию пожаров выезжали более 100 спасателей.
Также мы писали о том, что 11 марта пожар произошел в Нижнеднестровском национальном природном парке в селе Маяки, его тушили на протяжении 20 часов. 15 марта в Крыжановке, в районе поселка "Зеленый мыс" загорелся камыш возле пруда.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Азовском море вспыхнул пожар на рыболовецком судне". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"